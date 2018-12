Firmino lại khiến CĐV 'phát cuồng' với bàn thắng 'sút không cần nhìn' thương hiệu của anh

Một lần nữa, Firmino lại phô diễn kĩ thuật "sút không cần nhìn" trong trận thắng tưng bừng 5-1 trước Arsenal với một cú hat-trick hoàn hảo.

Roberto Firmino tiếp tục cho thấy anh là một cầu thủ khó lường và đậm tính "giải trí" đến như thế nào với một màn trình diễn chói sáng trước Arsenal. Và thêm một lần nữa, anh lại thực hiện kĩ thuật "sút không cần nhìn" và khiến CĐV phát cuồng trên MXH.

Chỉ cần 45 phút đầu tiên, hàng công của Liverpool đã sút tung lưới Arsenal đến bốn lần, trong đó Firmino đã có cho mình hai bàn thắng. Ở bàn thắng thứ hai của tiền đạo này, anh đã xử lí bóng tốc độ cao nhưng quá khéo léo khiến ba cầu thủ Arsenal phải nằm "đo sân", vượt qua thủ môn Leno trước khi đưa bóng vào lưới dù... không cần nhìn.

Đây là kĩ thuật mà nhiều cầu thủ Brazil đã thực hiện và nó góp phần mang đến sự giải trí cho khán giả. Ở Ngoại hạng Anh, Firmino là cầu thủ thường xuyên thực hiện điều này, khiến NHM không thể nào "ngồi yên" khi xem anh thi đấu.

I think I speak for everyone here when I say that Liverpool should be deducted points for every “no look” goal Firmino puts in. — Jon Barmby (@jonbarmby) 29 tháng 12, 2018

Liverpool xứng đáng được tặng điểm mỗi lần Firmino ghi bàn thắng "sút không cần nhìn"

Firmino with no look goal.



Arsenal with no look defending.



This match is lit 🔥 #livars — Riches and wealth (@fosu_florida) 29 tháng 12, 2018

Firmino bàn thắng "sút không cần nhìn", Arsenal phòng thủ "không cần nhìn". Quá hợp còn gì

Firmino has scored more no look goals than a looking Lukaku 😂😂👍 — Zink 🇹🇳 🇺🇸 (@ZinkOff6) 29 tháng 12, 2018

Firmino ghi nhiều bàn thắng "sút không cần nhìn" hơn Lukaku khi nhìn bóng

🇧🇷 Roberto Firmino:



📅 21 Nov 17

⚽👀 vs @SevillaFC



📅 26 Dec 17

⚽👀 vs @SwansOfficial



📅 24 Feb 18

⚽👀 vs @WestHamUtd



📅 29 Dec 18

⚽👀 vs @Arsenal



👑 The King of the ‘No Look’ goal. pic.twitter.com/T53T162ceR — SPORF (@Sporf) 29 tháng 12, 2018

Ông Vua của kiểu bàn thắng "sút không cần nhìn"

Yeah sex is good but have you seen Firmino no-look goals. — 10 (@sadioo10) 29 tháng 12, 2018

Sex thật tuyệt nhưng mà sao bằng xem bàn thắng "sút không cần nhìn" của Firmino được