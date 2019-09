FIFA tiết lộ lý do kỳ cục khiến phiếu bầu Salah của LĐBĐ Ai Cập không được tính

Salah dường như đã thất vọng không nhận được phiếu bầu từ Ai Cập trong kết quả bầu chọn được công bố. Nhưng mọi thứ đều có nguyên do của nó...

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã lên tiếng giải thích lý do phiếu bầu Mohamed Salah giành giải The Best 2019 của Liên đoàn bóng đá không được tính.

Trước đó, khi kết quả danh sách bình chọn được công khai, Salah dường như đã thất vọng khi không thấy phiếu bầu nào từ LĐBĐ dành cho anh. Tiền đạo của xóa "Ai Cập" khỏi tiểu sử Twitter cá nhân của mình và đăng một bức ảnh với tiêu đề ẩn ý "Ho sẽ không thể thành công để thay đổi tình yêu dành cho quê hương Ai Cập của tôi."

Và trong thông báo mới nhất của FIFA trên tờ Omnisport, các nhà chức trách đã làm rõ nguyên nhân vì sao phiếu bầu cho LĐBĐ Ai Cập đã không được tính ở kết quả bình chọn giải thưởng The Best vừa qua.

Tổ chức quyền lực nhất của giới túc cầu cho hay: "Phiếu bầu của HLV Shawky Gharib và đội trưởng Ahmed Elmohamady của ĐTQG Ai Cập không được tính vì đều viết chữ in hoa và đó là điều không hợp lệ. Ngoài ra, chữ ký xác nhận của Tổng thư ký LĐBĐ Ai Cập cũng chưa xuất hiện."

Ở một diễn biến khác, FIFA cũng đang làm việc với Liên đoàn bóng đá Nicaragua để đối chiếu lại kết quả bình chọn của đội trưởng đội tuyển nước này Juan Barrera. Cầu thủ này sau lễ Gala trao giải đã đăng trên Twitter cá nhân để nói rằng anh không bình chọn cho Lionel Messi năm nay trong khi kết quả được FIFA công bố thì ngược lại.