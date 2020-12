FIFA The Best 2020: Lewandowski xuất sắc nhất, bất ngờ ở hạng mục HLV

Vào rạng sáng nay (18/12), lễ trao giải FIFA The Best đã chính thức được tổ chức trong buổi gala trực tuyến.

Không năm ngoài dự đoán, giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất đã được trao cho Robert Lewandowski, người có phong độ ghi bàn ấn tượng trong mùa giải 2019/2020 và giúp giành cú ăn ba danh hiệu.

All Lewandowski's 1️⃣5️⃣ goals in last season's #Goal50 pic.twitter.com/bcKJvqEDes

Trong khi đó, bất ngờ đã xảy ra ở hạng mục Nam HLV xuất sắc nhất. Trái với nhiều dự đoán về một cuộc thống trị của Bayern, người được xướng tên là HLV Jurgen Klopp ( ). Nhà cầm quân người Đức đã vượt qua ứng viên nặng ký Hansi Flick (Bayern) và Marcelo Bielsa ( ).

Cũng trong buổi gala, tiền đạo Son Heung-min của Hotspur giành giải thưởng Puskas dành cho bàn thắng đẹp nhất năm, với pha solo ngoạn mục vào lưới trong khuôn khổ giải Ngoại hạng .

Heung-Min Son wins the Puskas award at FIFA’s #TheBest for his incredible goal against Burnley 💪



On replay forever 🤑pic.twitter.com/Rdi54ENOt4