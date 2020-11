Fan MU yên tâm! Võ sĩ đấu bò Cavani sẽ dìu dắt những con quỷ nhỏ

BÌNH LUẬN

Khi Marcus Rashford 17 tuổi, cuốn sách mà anh ưa thích nhất chính là Relentless - tác phẩm của nhà văn Tim Grover, người từng là HLV cá nhân của Michael Jordan, Kobe Bryant và Dwayne Wade.

Tác giả này từng khẳng định, có 3 hình mẫu VĐV chính:

Trong 45 phút đầu tiên tại St Mary’s, có quá nhiều những người thuộc type đầu tiên, không dám mạo hiểm với mọi quyết định xử lý của mình. Người duy nhất dám thực hiện những pha bóng có tính rủi ro lẫn cơ hội cao là Bruno Fernandes. Tuy nhiên, hệ thống 4-4-2 kim cương hôm qua đã giới hạn mọi lựa chọn của “nhạc trưởng” người . Còn ở phía trên, cặp song sát trẻ tuổi Greenwood và Rashford lại có một ngày thi đấu quá thiếu may mắn.

Đội bóng của HLV Solskjaer đã thua cả về hình khối lẫn cá nhân trong hiệp thi đấu đầu tiên. "Viên kim cương" ở tuyến giữa chẳng những khiến họ không thể thoát ra khỏi được cái bẫy mà đối thủ giăng ra, mà còn làm luống cuống trong những tình huống phòng ngự. Ở phía trên, cả Rashford lẫn Greenwood cho thấy rõ bộ mặt thất vọng với những pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

Và đó, vô hình trung, lại là sàn diễn của một siêu võ sĩ. Tên anh ấy chính là: Edinson Cavani - một Cleaner sẵn sàng dọn dẹp mớ ngổn ngang mà đội nhà đang ở giữa.

Những con số thường rất khô khan, nhưng thống kê này của Cavani thì không:

HLV Ole Gunnar Solskjaer hồ hởi nói về người hùng của MU sau trận đấu:

Nói một cách dễ hiểu và ít văn hoa hơn, thì Cavani đơn giản là quá xuất sắc!

Sự có mặt của Cavani trên sân đã đem đến quá nhiều lợi thế dành cho Quỷ Đỏ. Cầu thủ người rõ ràng có kinh nghiệm và tâm lý vững vàng hơn hẳn so với Mason Greenwood. Đương nhiên, cầu thủ trẻ mang áo số 11 là một "viên ngọc quý". Nhưng trong bối cảnh đội bóng bị dẫn trước tới 2 bàn, bản thân đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, việc anh dao động về tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Trong khi đó, Cavani lại có thể chơi quay lưng tuyệt hảo khi phải đối đầu 2 trung vệ to con bên phía đối phương, điều mà Greenwood chưa thể làm được với thể hình mỏng cơm.

Điển hình như trong bàn quân bình tỷ số 2-2 ở phút thứ 74. Rõ ràng mọi người đều quan sát được rằng Bruno có chủ đích tung ra một cú sút. Nhưng thay vì đứng cả lại chờ như các cầu thủ khác, Cavani lại rất chủ động tiến tới vòng cấm. Đó là bước di chuyển của một sát thủ đích thực, luôn chực chờ mọi cơ hội bóng bật ra để chớp lấy nhanh hơn tất cả. Và quả thực, khi cú sút từ chân Bruno đập người đối phương đổi hướng, Cavani đã ở vào một vị trí quá thuận lợi để trừng phạt một giây lơ đễnh của hàng thủ áo đỏ. El Matador đem đến nỗi ám ảnh với các trung vệ Southampton ở khả năng đánh đầu với việc 3 lần uy hiếp khung thành của McCarthy bằng những tình huống như vậy.

Và ở pha bóng mang tính quyết định ở phút bù giờ thứ 2, lại một lần nữa cựu tiền đạo của PSG lên tiếng. Quả tạt của Rashford được anh tận dụng triệt để với một pha bay người đánh đầu tầm thấp, lần thứ 2 hạ gục Alex McCarthy và khiến các thành viên của đội khách vỡ òa trong sự sung sướng.

Cựu tiền đạo Jimmy Floyd Hasselbaink thốt lên trong buổi bình luận trực tiếp với Sky Sports :

Những lời ngợi khen dành cho Cavani không phải để hạ thấp giá trị của những chân sút còn lại bên phía Man United. Greenwood mới chỉ 19 tuổi còn Rashford mới bước qua tuổi 23. Anthony Martial chỉ lớn hơn Rashford vỏn vẹn 1 tuổi. Cả 3 chàng trai còn rất nhiều thời gian để cải thiện bản thân.

Khi hỗn loạn tại St Mary’s ập đến và bủa vây tâm trí của những Rashford và Greenwood non nớt, sự tỉnh táo từ cái đầu của Cavani đã đưa MU trở lại với nửa trên của BXH.

Người ta gọi Cavani là El Matador , một võ sĩ đấu bò. Quả thực, anh có mọi phẩm chất để là một El Matador có một không hai của bóng đá thế giới hiện tại. Ngay từ những ngày đầu tiên được thông báo là cầu thủ của United, những đoạn video Cavani tập luyện tại nhà ở căn biệt thự cao cấp ở Neuilly-sur-Seine đã khiến tất cả phải kinh ngạc. Đó là một thân hình thuần túy cơ bắp, không hề có chút mỡ thừa. Chính thể hình ấy là lý do khiến người ta thấy Edinson chạy không biết mệt mỏi kể từ khi được tung vào sân trong hiệp 2 trận đấu tại St Mary’s. chạy về tận sân nhà để đuổi theo đối thủ, lùi về vòng cấm phòng ngự phạt góc, rồi lại một mạch chạy về phía trước để tham gia tổ chức phản công.

