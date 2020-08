Fan liên tục hỏi 'Messi', Aguero phải... chặn từ khóa trong livestream

Trong thời gian vắng bóng đá, tiền đạo Sergio Aguero của đã dấn thân theo nghề "streamer", như một thú vui mới và nhanh chóng trở thành một hiện tượng thú vị.

Tài khoản Twitch của ngôi sao người hiện đã thu hút tới gần 2 triệu lượt theo dõi.

Cách đây không lâu, trong buổi phát trực tiếp của mình, El Kun còn thực hiện một cuộc gọi cho người đồng hương Lionel Messi. Điều này khiến fan vô cùng thích thú và trêu đùa rằng anh lôi bạn thân ra để... "câu view".

Trong buổi livestream với 34,000 lượt xem đêm qua, từ khóa "Messi" đã được nhắc đến rất nhiều trong phần bình luận, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc ngôi sao số một của gia nhập Etihad ở mùa tới.

Aguero just started his stream on Twitch and everyone's just asking him about Messi 🤣 pic.twitter.com/MBWSAUo6ZL