Fan Arsenal chê Xhaka 'hèn nhát' vì cúi đầu né bóng giúp MU ghi bàn

Nhiều CĐV Arsenal đã thể hiện sự bực tức khi tiền vệ Granit Xhaka cúi đầu né bóng thay vì cản phá cú sút từ cầu thủ MU trong bàn thắng mở tỉ số.

Trong trận hòa 1-1 giữa và , tiền vệ Scott McTominay bên phía MU đã có pha sút xa hiểm hóc để mở tỉ số ở phút 45.

Đáng chú ý, các ống kính camera sau đó đã bắt gặp hình ảnh đội trưởng Granit Xhaka của Arsenal... cúi đầu né bóng khi trong pha dứt điểm này và tân đội trưởng của Pháo Thủ lập tức bị các cổ động viên gọi là "kẻ hèn nhát" vì không dám chơi quyết liệt để ngăn cản bàn thua cho đội nhà.

Xhaka cúi đầu né bóng một cách khó hiểu

Tình huống này đã gây rất nhiều tranh cãi nơi các CĐV Pháo Thủ. Không ít người cho rằng tân đội trưởng đã hành động một cách vô cùng khó hiểu:

Few days ago, Granit Xhaka was named as the new Arsenal captain. Tonight he ducked under the ball and let McTominay score for Man United.



A disgrace to the armband. pic.twitter.com/YxvaiX0iEd — 360Sources (@360Sources) September 30, 2019

"Vài ngày trước, Granit Xhaka được bầu làm đội trưởng mới của Arsenal. Hôm nay, anh ta cúi đầu khi bóng đến và khiến McTominay dễ dàng có bàn thắng mở tỉ số."

Xhaka has just ducked instead of putting his head in the way of a shot....they conceded....club captain? 👀 #MUNARS pic.twitter.com/MoYWk1RVPo — Dingle (@Dingeybabes1) September 30, 2019

"Thay vì cản bóng, Xhaka lại cúi đầu, rồi Arsenal bị thủng lưới. Đây là hành động của người đội trưởng sao?"

Did you see Xhaka's foul in the buildup? And then Xhaka ducking on the shot?



We deserve to concede based on that alone. Fucking coward. — Squid Boy (@TheSquidBoyLike) September 30, 2019

"Xhaka mắc lỗi ban đầu khiến MU có được pha lên bóng. Cũng chính Xhaka là người né quả bóng khi nó bay vào lưới. Arsenal đáng bị dẫn bàn vì điều này, đúng là một kẻ hèn nhát."

Xhaka has some cheek telling everyone to keep their heads.



Try not ducking yours out of the way. pic.twitter.com/sensUUikGk — Paddy Power (@paddypower) September 30, 2019

"Xhaka nói mọi người cần phải thi đấu với cái đầu ngẩng cao. Còn đầu của anh ta thì không."

Tuy nhiên, nhiều người cũng chỉ ra rằng tiền vệ người Thụy Sĩ đã làm hết sức có thể để ngăn chặn tình huống dứt điểm từ Scott McTominay, và lên tiếng minh oan cho anh bởi bóng đã bất ngờ đổi hướng trong khoảnh khắc ngay trước đó.

Xhaka clearly tried to head the ball but it deflected off Sokratis. HTH 👍🏼 pic.twitter.com/56BofYgliG — © (@afccollin) September 30, 2019

"Rõ ràng Xhaka đã có thể đánh đầu phá bóng, nếu nó không bay trúng người Sokratis đổi hướng và thay đổi quỹ đạo."

Cant stand Xhaka, but if this shot doesn't take a deflection, Xhaka gets his head on it. Fuck off constantly making scapegoats of people. Embarrassing pic.twitter.com/ZsMxJIIMts — Callum🔴⚪ (@callumAFC90) September 30, 2019

"Tôi thì không ưa Xhaka đâu, nhưng rõ ràng bóng đã đổi hướng. Xhaka đáng ra đã cản được bóng rồi. Mọi người làm ơn đừng có tìm người để đổ lỗi cho trận hòa này nữa, thật là đáng xấu hổ."

Bản thân huấn luyện viên Unai Emery cũng đã lên tiếng bảo vệ học trò trong buổi họp báo sau trận. Ông phát biểu: "Xhaka là người đầu tiên chạy về bọc lót trong pha bóng này. Tôi không nhìn thấy việc Xhaka cúi đầu, nhưng rõ ràng tôi đã thấy cậu ấy chạy về phần sân nhà."

"Cậu ấy đã chơi với một tinh thần tốt, và mang đến sự cân bằng trong cả mặt phòng ngự lẫn tấn công. Tôi nghĩ đây là một màn trình diễn không có gì phải chê."

Sau trận hòa 1-1 vừa qua, Arsenal có được vị trí thứ 4 với 12 điểm. Trong khi đó, MU - với chỉ 9 điểm giành được sau 7 vòng - đã tụt xuống vị trí thứ 10.