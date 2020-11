(Everton 1-3 MU) Maguire bất ngờ nhận lỗi khiến MU không có penalty

Trong hiệp hai trận đấu giữa và , tình huống va chạm giữa Harry Maguire và Jordan Pickford đã gây ra rất nhiều tranh cãi.

Cụ thể, thủ thành của ĐT tưởng chừng như đã ôm gọn trái bóng sau pha đá phạt của Juan Mata, nhưng rồi lại tuột tay.

Bóng rơi ra, trung vệ của MU lập tức lao tới dứt điểm nhưng đã bị Pickford vung chân ngăn cản.

Maguire nằm sân đau đớn vì tình huống này. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Michael Oliver quyết định không cho MU hưởng penalty. Quyết định này gây ra nhiều tranh cãi cho tới tận sau trận đấu.

