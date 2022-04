El Clasico Indonesia: Điều gì tạo nên trận derby hấp dẫn nhất xứ vạn đảo?

Giống với nhiều quốc gia khác trên thế giới, nền bóng đá Indonesia cũng sở hữu những nét thú vị của riêng mình. Ở nơi đó, chúng ta có thể dễ dàng thưởng thức những món đặc sản - các trận derby rực lửa, từ derby Đông Jawa giữa Arema vs Persebaya, derby Trung Jawa PSIS Semarang vs Persis Solo, PSIM Yogyakarta vs Persis, cho đến derby Kalimantan giữa Barito Putera vs Borneo FC.

Nhìn chung, đó đều là những trận derby giữa các đội bóng cùng tỉnh/thành phố. Thế nhưng để vượt ra mọi rào cản về khoảng cách địa lý, xứ sở vạn đảo còn có một trận derby đặc biệt khác, Persija Jakarta đối đầu Persib Bandung. Những màn chạm trán giữa hai đội luôn diễn ra theo kịch bản vô cùng kịch tích dưới bầu không khí sôi nổi từ sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên.

TRẬN ĐẤU BIỂU TƯỢNG

Mối lương duyên giữa Persib và Persija lần đầu xuất hiện trong trận chung kết Perserikatan vào năm 1933. Khi đó, những chú hổ Kemayoran - với tên gọi cũ là VIJ (Voetbalbond Indonesiaische Jacatra) - đã xuất sắc dành chiến thắng thuyết phục trước Persib.

Mario Sonatha

Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, sự thù địch của hai đội tiếp tục được nung nấu qua hết đấu trường này đến đấu trường khác, đặc biệt là ở giải Liga Indonesia hồi 2005, nơi mà những chú hổ Kemayoran là đội chiến thắng Walk Out (WO) sau khi Maung Bandung từ chối thi đấu do ảnh hưởng từ phần lớn lượng người hâm mộ tại SVĐ Lebak Bulus.

ĐỘI BÓNG NÀO CHIẾM LỢI THẾ?

Vậy Persib và Persija, ai là vua của những trận derby?

Nếu nhìn vào số danh hiệu, Persija hiện vượt trội với 13 chức vô địch, trong đó có 11 lần lên ngôi tại giải VĐQG Indonesia. Trong khi Maung Bandung mới chỉ thu về 8 danh hiệu, trong đó họ vô địch giải VĐQG 7 lần.

Xét về lịch sử đối đầu, nếu tính từ thời Guild, hai đội đã gặp nhau 157 lần. Persib thắng 59 trận, Macan Kemayoran thắng 49 lần và 49 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Tuy nhiên, kể từ thời kỳ mà Liga Indonesia bắt đầu, cả hai đã gặp nhau 45 lần, trong đó, Persija thắng 20 lần, Persib thắng 7 và 18 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Vì vậy, nếu xét về thành tích đối đầu mọi thời đại, Persib vượt trội hơn hẳn, nhưng ở kỷ nguyên “chuyên nghiệp” kể từ giải VĐQG Indonesia 1994, Persija lại là người nắm lợi thế.

NHỮNG NGÔI SAO

Danh sách các ngôi sao góp mặt trong trận El Clasico Indonesia được nối dài từ nội binh cho đến cả ngoại binh.

Chẳng hạn như tiền vệ của Persija, Makan Konate, người từng là niềm tự hào của Bobotoh (CĐV Persib) trong giai đoạn 2014-2015. Tuy nhiên điều đặc biệt khi Konate là một trong số rất nhiều cầu thủ đã khoác áo cả hai đội bóng, giống như Alexander Pulalo, Gendut Doni, Nur'alim và Imran Nahumarury, những người đã chơi cho Persib và Persija vào đầu những năm 2000.

Không thể không kể đến những cái tên nổi tiếng khác từng thi đấu cho Maung Bandung và Kemayoran Tigers như Charis Yulianto, Raphael Maitimo, Lorenzo Cabanas, Atep, Budi Sudarsono, Abanda Herman, Tony Sucipto, Maman Abdurrahman, Asri Akbar, Firman Utina đến Robertino Pugliara.

Tên tuổi của Marc Klok cũng chắc chắn sẽ không bao giờ bị Jakmania - những người ủng hộ Persija quên lãng, bởi anh đã có màn đào tẩu từ đội bóng này để sang chơi cho đại kình địch vào đầu mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều những cầu thủ trung thành với đội bóng này, chẳng hạn như Bambang Pamungkas, Ismed Sofyan và Hendro Kartiko cho Macan Kemayoran, trong khi bên phía Persib là Robby Darwis, Djadjang Nurdjaman, Dadang Hidayat và Hariono.

Pandu Persada

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐẾN INDONESIA?

Traveloka có thể cung cấp cho bạn nhiều phương án để đến với Indonesia. Nếu điểm khởi hành của bạn từ Hà Nội hoặc TP.HCM, có rất nhiều hãng hàng không để lựa chọn chuyến bay.

MUA VÉ XEM EL CLASICO INDONESIA Ở ĐÂU?

Các cổ động viên của cả hai đội đều rất tuyệt vời. Họ luôn cố gắng lấp đầy các SVĐ mỗi khi đội bóng con cưng ra sân. Dĩ nhiên, khi Persib so tài với Persija, mọi thứ còn trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.

SVĐ Gelora Bung Karno và SVĐ Jakarta - nơi sẽ trở thành đại bản doanh của Persija trong tương lai - chắc chắn sẽ chật kín, giống như khi trận đấu được tổ chức tại Si Jalak Harupat hoặc Gelora Bandung Lautan Api.

Nhưng bạn không phải lo lắng về việc hết vé. Persija và Persib cung cấp dịch vụ đặt vé thông qua trang web chính thức của họ. Vì vậy, bạn chỉ cần lên mạng và đảm bảo đặt vé trước trận đấu là có thể vào sân thưởng thức trận đấu hấp dẫn này.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mua vé trực tiếp tại sân vận động, nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn phải chuẩn bị một tinh thần vững vàng để chen lấn và xếp hàng chờ đợi mỏi mòn tại quần bán vé.

CÒN ĐIỀU GÌ KHÁC Ở INDONESIA?

Bạn đến Jakarta hoặc Bandung để xem một trong những trận derby nóng nhất ở Indonesia, và cũng sẽ thật tuyệt vời nếu có thời gian đi thăm quan các điểm du lịch tại đất nước này.

Nếu trận đấu được tổ chức ở Jakarta, thì bạn có thể đến Đài tưởng niệm Quốc gia và Cố đô để “sống ảo”. Nếu muốn tận hưởng không gian giải trí, bạn có thể đến Ancol, Dunia Fantasi hoặc Taman Mini Indonesia Indah.

Còn trong trường hợp trận đấu được tổ chức ở Bandung, các điểm du lịch như Ranca Upas, Lembang Park & ​​Zoo hay De Ranch Lembang chắc chắn không phải là một gợi ý tệ.

Bạn muốn mua sắm? Dĩ nhiên một số trung tâm như FX Sudirman, Plaza Senayan (Jakarta), Festival Citylink, Braga Citywalk hoặc Trans Studio Bandung (Bandung) sẽ là những lựa chọn tuyệt vời.