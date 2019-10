Được các đồng đội động viên, Xuân Trường hứa sẽ trở lại mãnh mẽ hơn

Xuân Trường khẳng định bản thân sẽ trở lại thật mạnh mẽ sau chấn thương

Sau Nguyễn Việt Phong, Tô Văn Vũ và Võ Huy Toàn, Lương Xuân Trường là cái tên tiếp theo dính chấn thương trong đợt triệu tập lần này. Tuy nhiên, không may mắn như ba người đồng đội kia, chấn thương này sẽ làm tiền vệ áo số 6 bỏ lỡ tất cả trận đấu còn lại của ĐT tại vòng loại World Cup 2022.

Chiều 1/10, sau buổi tập cùng ĐTQG, Xuân Trường bất ngờ thông báo bị thương ở đầu gối và phải dừng tập luyện. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện mang lại hung tin, tiền vệ người Tuyên Quang bị đứt dây chằng chéo trước gối phải, dự định sẽ phải thực hiện phẫu thuật để tái tạo dây chằng.

Xuân Trường cần ít nhất nửa năm dể bình phục với chấn thương này

Trước thông tin chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài ngày, rất nhiều người đã gửi lời động viên và chúc may mắn tới Trường “Híp”. Rất nhiều đồng đội cũng dành những lời cổ vũ cho tiền vệ 24 tuổi này, trong số đó có cựu tiền đạo HAGL - Felipe Martins, anh đã chia sẻ đoạn đối thoại giữa mình và Xuân Trường.

Tiền đạo động viên, thông cảm với tình cảnh của đồng đội cũ: “If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it or work around it”.

(Tạm dịch: Nếu bạn cố gắng đạt được điều gì đó thì sẽ không thể tránh khỏi khó khăn. Tôi cũng vậy, mọi người cũng vậy, đều phải trải qua những thử thách đó. Nhưng những điều đó không thể cản bước được bạn. Nếu bạn va phải bức tường ngăn trở đó, đừng quay đầu lại và cũng đừng từ bỏ. Hãy nghĩ cách để leo qua, vượt qua hoặc cố né tránh nó)

Đáp lại những lời khích lệ ấy, Xuân Trường chia sẻ: “Of course I will be back stronger bro. Thank you very much!!”. (Tôi sẽ trở lại thật mạnh mẽ. Cảm ơn cậu người anh em!)

Cả Bầu Đức lẫn VFF đều hứa sẽ tìm cho Xuân Trường những bác sĩ và bệnh viện tốt nhất để điều trị chấn thương.

Trước đó, đồng đội của Xuân Trường ở HAGL là Minh Vương cũng đã dành cho anh những lời động viên chân thành, tin tưởng tiền vệ áo số 6 sẽ càng mạnh mẽ hơn khi đối diện với khó khăn, bày tỏ sẽ chờ đợi vào ngày trở lại của đội trưởng Xuân Trường.

Về chấn thương của Xuân Trường, bác sĩ Trần Tuấn của ĐT Việt Nam khẳng định VFF sẽ đưa cầu thủ này đi phẫu thuật ở bệnh viện tốt nhất trên thế giới, và chỉ cần 5-6 tháng là có thể trở lại.

Sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 ở vòng loại World Cup 2022. Chấn thương của các cầu thủ sẽ là một vấn đề đau đầu với thầy Park và Ban Huấn luyện để tìm ra phương án khắc phục.