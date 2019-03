'Đúng là Joe Hart của Bỉ' - CĐV cười bò sau bàn thua ngớ ngẩn của Thibaut Courtois

Thibaut Courtois đang có một mùa giải 2018/19 đáng quên khi liên tục phải vào lưới nhặt bóng ở và mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Vào đêm qua, anh tiếp tục trở thành trò cười của CĐV trên MXH sau pha bóng thiếu suy nghĩ của mình trước ĐT ở vòng loại .

Kể từ khi vùng vằng đòi rời để đến Real Madrid, Courtois trở thành cái gai trong mắt của CĐV bóng đá bởi những phát ngôn cũng như hành động của kẻ phản bội. Chính vì vậy, mọi pha bóng của anh đều bị soi xét kĩ càng.

Rạng sáng nay, Bỉ có trận tiếp Nga trên sân nhà trong trận đấu đầu tiên ở bảng I vòng loại Euro 2020 và Courtois đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất của đội chủ nhà. Từ đường chuyền của đồng đội, thủ thành này xử lý lúng túng sau đó chuyền thẳng vào chân đối phương, tạo điều kiện cho Denis Cheryshev dứt điểm vào lưới trống.

Ngay lập tức, thủ thành 26 tuổi này trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên MXH.

Courtois đúng là thủ môn bị thổi phồng nhất thế giới. Đáng nhẽ Real Madrid không nên chiêu mộ và hắn cũng không xứng danh hiệu thủ môn hay nhất World Cup 2018. Đúng là Joe Hart của Bỉ

Courtois hay Karius đứng trong gôn vậy?

Chúng ta thích châm chọc Courtois chỉ là để hả hê cho vui nhưng mà gã này quả đúng là đang thi đấu tệ. Sai lầm nọ đến sai lầm kia

Courtois làm những gì anh ta giỏi nhất: Vào lưới nhặt bóng

CĐV Chelsea sau khi nhiều thấy sai lầm của Courtois