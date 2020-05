Dùng... 'đồ chơi người lớn' làm khán giả, CLB Hàn Quốc phải lên tiếng xin lỗi

Hôm 17/5 vừa qua, FC Seoul vừa có cuộc tiếp đón đối thủ Gwangju trên sân nhà, trong khuôn khổ K1 League 2020. Tại đây, những hình ảnh đầy bất ngờ đã xuất hiện khi trên khán đài bất ngờ xuất hiện những "cổ động viên" thoạt nhìn trông giống như các ma-nơ-canh trong cửa hàng thời trang.

Thế nhưng, khi ống kính máy quay soi kĩ vào dàn "khán giả" này, người ta mới phát hiện ra đó đều là những... món búp bê tình dục.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL