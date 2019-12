Đưa Liverpool lên "ngôi vương", Mohamed Salah có phải cầu thủ lương cao nhất CLB?

Chặng đường của Mohamed Salah đến với đỉnh cao của bóng đá châu Âu không nhanh chóng và êm ái như nhiều người lầm tưởng.

Từng bị coi là "hàng thải ", chân sút người Ai Cập đã chứng minh cho cả thế giới biết họ đã sai khi nghi ngờ anh, qua hàng loạt màn trình diễn đẳng cấp, từ đến .

Salah - người con của ngôi làng nhỏ Nagrig tại - đang là người hùng của cả CLB lẫn ĐTQG. từng là nhân tố quan trọng đưa ĐT đến với kỳ World Cup đầu tiên sau gần 3 thập kỷ, hồi năm 2018.

Giá trị tài sản của anh hiện tại vẫn chưa thể so sánh với hàng loạt cái tên lớn ở khắp châu Âu. Tuy nhiên, điều này rất có thể sẽ sớm thay đổi. Vậy, thu nhập của Salah đứng ở đâu khi so sánh với những ngôi sao lớn khác trong làng bóng đá?

Đã có hàng loạt ước tính về tài sản của Salah, với những kết quả vô cùng khác biệt - từ 2,3 đến 30,8 triệu Bảng

Những con số này chưa thấm vào đâu nếu so sánh với Lionel Messi (200 - 300 triệu Bảng), Zlatan Ibrahimovic (110 triệu Bảng), Wayne Rooney (100 triệu Bảng) và Neymar (gần 100 triệu Bảng)

Dù vậy, tổng tài sản mà Salah có được tất nhiên sẽ tăng trong thời gian tới, bởi anh đang là trong những một cái tên đáng chú ý nhất làng bóng đá.

Khi mới ký hợp đồng với Liverpool, Salah nhận mức lương 90.000 Bảng/ tuần tại Anfield - con số này có phần khá khiêm tốn nếu so sánh với bản hợp đồng với mức lương 350.000 Bảng/tuần của Alexis Sanchez tại .

Dù vậy, mức lương của anh đã là gấp đôi so với khi còn thi đấu tại Roma. Đây có thể coi là số tiền lương khá ít ỏi, đặt trong bối cảnh anh đang là ngôi sao không thể thiếu trên hàng công của Liverpool.

Salah cũng chẳng thể chen chân vào top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất giải Ngoại hạng Anh. Người đứng thứ 10 hiện tại là Pierre-Emerick Aubameyang của , với mức lương 180.000 Bảng/tuần.

Mohamed Salah Salah đã ký hợp đồng tài trợ với hàng loạt nhãn hàng nổi tiếng như Vodafone (nhà mạng viễn thông), Falken Tires (hãng sản xuất lốp xe) và Uber.

Trên sân, Salah sử dụng giày của hãng Adidas và cũng tham gia các chiến dịch quảng cáo cho nhà sản xuất đồ thể thao này.

Salah gây được nhiều tiếng tăm với các cộng đồng tại quê nhà Ai Cập, đặc biệt là tại làng Nagrig - nơi anh sinh ra.

Tiền đạo 27 tuổi vẫn luôn có những sự kết nối chặt chẽ với ngôi làng này, và từng giúp xây một bệnh viện tại quê hương.

Ông Maher Shatiyah, Chủ tịch Quỹ từ thiện Mohamed Salah đồng thời là Thị trưởng Nagrig, cho biết: "Salah dù có nổi tiếng cỡ nào, cũng không bao giờ quên nơi mình sinh ra."

I just visited @MoSalah hometown and am amazed about the amount of fake information circulating about his generosity. According mayor&his friends he didn't build any mosq, hospital nor football court. The school he paid for is under construction pic.twitter.com/2dQiBOUaF1