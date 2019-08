ĐT nữ Việt Nam có cơ hội 'siêu to khổng lồ' để dự World Cup 2023

Cách đây ít giờ, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố quyết định tăng số lượng đội dự World Cup nữ năm 2023 từ 24 lên 32 đội.

Động lực lớn nhất cho quyết định trọng đại này, chính là thành công rực rỡ của World Cup nữ 2019 vừa qua, khi các trận đấu tạo được sức hút lớn hơn nhiều so với quá khứ.

