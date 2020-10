(ĐT Bỉ) De Bruyne gửi thông tin gây sốc về cho HLV Pep Guardiola

Kevin de Bruyne vừa bị gạch tên khỏi danh sách các cầu thủ Bỉ đến làm khách trên SVĐ của , trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 diễn ra vào rạng sáng thứ Năm (15/10) tới đây. Tiền vệ này đang trên đường quay trở lại CLB chủ quản để phục hồi thể lực.

Trong trận thua 1-2 trước ĐT vào hôm Chủ Nhật, De Bruyne cũng chỉ góp mặt trên sân 73 phút, sau đó bị thay bằng tiền vệ Yari Verschaeren. Nhiều CĐV đã đặt nghi vấn về tình trạng thể lực của ngôi sao sinh năm 1991.

Dẫu vậy, chia sẻ sau trận đấu, HLV Roberto Martinez xác nhận, tiền vệ này không gặp phải bất kỳ chấn thương nào, song, tình hình sức khỏe của anh cần được theo dõi thêm.

Vị chiến lược gia người cho biết:

Trên Twitter chính thức, ĐT Bỉ cũng mới cập nhật về tình trạng của De Bruyne. CLB thông báo:

UPDATE: @DeBruyneKev returned to his club. He couldn’t be fit enough to play against Iceland.