Dortmund và Next Media hợp tác phát triển học viện đào tạo trẻ

Các nhà ĐKVĐ Cúp Quốc gia Đức Borussia Dortmund chính thức thông báo hợp tác với Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) về việc độc quyền xây dựng và phát triển học viện đào tạo trẻ, chương trình học bóng đá được triển khai tại các trường học khắp Việt Nam.

Về sự hợp tác này với Next Media, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của BVB, ông Benedikt Scholz đã chia sẻ:

“Tôi hân hạnh và biết ơn Next Media đã đặt niềm tin ở chúng tôi. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. 12 tháng trước, chúng tôi gặp nhau tại Dortmund và giờ Next Media trở thành một phần trong đại gia đình BVB toàn cầu. Một niềm vui khó tả với tất cả thành viên của câu lạc bộ. Next Media đang là đối tác toàn diện của Bundesliga tại Việt Nam và chúng tôi mong muốn cùng Next Media triển khai những sáng kiến và hoạt động ý nghĩa trong thời gian sắp tới.”