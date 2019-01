Indulge yourself in our #poolside at Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island. #PoolTime #Swimming #MorningMotivation #PoolAtAbuDhabi #CPYAS #CPYasIsland #AbuDhabi #MyAbuDhabi Tin Nổi Bật Chuyện gì đã xảy ra với Oscar - Ngôi sao Chelsea bỏ sang Trung Quốc để kiếm 21 triệu Bảng/năm?

Cựu thủ quân MU, Rooney bị cảnh sát Mỹ bắt vì say xỉn và chửi thề ở sân bay

Lần đầu sau 7 năm, Ronaldo không thể chạm đến cột mốc 50 bàn

BẦU CHỌN: Đội hình tiêu biểu và HLV xuất sắc nhất AFF Cup 2018

A post shared by Crowne Plaza Yas Island (@cpyas) on Dec 14, 2018 at 10:53pm PST