Đội trưởng Tottenham 'không dám' xem phim tài liệu về hậu trường CLB

Bộ phim tài liệu về hậu trường của CLB Tottenham Hotspur đang được công chiếu, nhưng đội trưởng Hugo Lloris lại... không hề muốn xem một phút nào.

Ngày 31/8, bộ phim tài liệu ​All or Nothing: Hotspur nói về "thâm cung bí sử" ở đội bóng thành London sẽ được công chiếu. Đây là series thứ hai được giới thiệu sau câu chuyện về ra mắt năm 2018.

Trong các thước phim lần này, những bí mật hậu trường xung quanh các hoạt động thường ngày tại một CLB hàng đầu Ngoại hạng sẽ được hé lộ, với rất nhiều góc nhìn chân thực. Đặc biệt, người xem sẽ có dịp tìm hiểu thêm về công việc của Jose Mourinho, sau khi ông thầy người được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm Mauricio Pochettino.

Tuy được quảng cáo rầm rộ, nhưng All or Nothing: Tottenham Hotspur lại không được một trong những "người nhà" là đội trưởng Hugo Lloris đón nhận. Phát biểu trong buổi giới thiệu phim, thủ môn người chia sẻ:

"Tôi chưa bao giờ xem bất cứ đoạn clip nào kể từ World Cup 2018 và chính vì thế, tôi e là mình sẽ không thể theo dõi trọn vẹn bộ phim này." "Mong là mọi người không hiểu nhầm, bởi tôi chẳng hề thích xem phim về mình hay các đồng đội. Tôi muốn sống cho hiện tại, cho những khoảnh khắc đang diễn ra." "Có lẽ là sau này, vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ xem nó!"

Một cầu thủ khác của Tottenham là Dele Alli cho rằng, việc đặt các máy quay theo dõi các hoạt động của cầu thủ mang đến một cảm giác rất mới lạ:

"Ban đầu, nó khá là kỳ cục. Phải mất một thời gian thì mọi người mới quen dần với chuyện này và đến lúc đó, chúng tôi cũng quên là camera đang theo dõi thường xuyên." "Rõ ràng, chúng được đặt ở khắp mọi nơi (để quay phim). Nhưng nhìn chung, việc bị theo dõi cũng là điều rất bình thường trong bóng đá hiện nay."

Mùa giải 2019/20, Tottenham dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 6 và giành tấm vé dự .