Đội trưởng Aston Villa giúp đội bóng thăng hạng nhờ... đôi giày cũ nát

Vào đêm qua (27/5), CLB đã đánh bại đối thủ trong trận chung kết play-off giải Championship để chính thức giành vé thăng hạng giải Ngoại hạng mùa 2019/20.

Ở trận đấu này, tiền vệ đội trưởng Jack Grealish của Aston Villa là một trong những người thi đấu hay nhất. Tuy nhiên, đó không phải là điều khiến người ta chú ý đến anh, bởi ở cuộc phỏng vấn sau trận, các phóng viên khi tác nghiệp đã phát hiện ra cầu thủ sinh năm 1995 mang một đôi giày cũ nát đến mức tồi tàn.

You can buy some new boots now, @JackGrealish1 👟#EFLPlayOffs | #StepUp | @AVFCOfficial pic.twitter.com/vhqfn5I4av