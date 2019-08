Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup tái triệu tập 'cầu thủ hay nhất châu Á'

Omar Abdulrahman - cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2016 - đã chính thức được triệu tập trở lại ĐT sau thời gian dài điều trị chấn thương đầu gối nghiêm trọng từ tháng 11/2018.

Omar có tên trong danh sách sơ bộ 27 tuyển thủ UAE mà HLV trưởng danh tiếng Bert van Marwijk - người từng đưa vào Chung kết World Cup 2010 - công bố ngày hôm qua, để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Malaysia vào hồi 19h45 ngày 10/9 tới.

Bên cạnh sự trở lại của Omar, The Whites cũng quy tụ đầy đủ các hảo thủ từng đưa đội tuyển này vào tận Bán kết Asian Cup trên sân nhà hồi đầu năm như Ismail Al Hammadi, Walid Abbas, Ali Mabkhout hay Ahmed Khalil.

Sự vắng mặt đáng chú ý nhất của ĐT UAE đợt này là Ismail Matar. Lão tướng 36 tuổi và hiện giữ kỷ lục ra sân của đội tuyển Tây Á không được triệu tập để nhường chỗ cho những đàn em trẻ trung hơn.

UAE National Team Lineup for Bahrain's Camp from 25th Aug - 1st Sep in preperations for the match against Malaysia on 10th Sep in Kuala-Lumpur under the Joint Qualifications of 2022 World Cup and Asia 2023#UAE_NT pic.twitter.com/qZUrG8DXh7