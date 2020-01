Đội nhà bị loại tức tưởi, CĐV Thái Lan ta thán: 'VAR là gì? VAR nghĩa là... trợ lý trọng tài video cho người Ả Rập'

Trong trận tứ kết gặp U23 tại giải U23 châu Á 2020 chiều 18/1, trọng tài Ahmed Al-Kaf khiến cầu thủ và ban huấn luyện U23 nổi xung thiên với tình huống thổi 11m ở phút 73.

Pha này, tiền đạo Abdullah Al-Hamdan cầm bóng đột phá trong khu cấm, Sorawit Panthong trong nỗ lực truy cản đã ngáng ngã đối thủ và trọng tài lập tức cắt còi. Ban đầu, ông Al-Kaf nhận định một cầu thủ đã kéo áo Al-Hamdan, nên vị trí đá phạt nằm ngay rìa khu cấm.

Tuy nhiên, sau hơn 3 phút trao đổi với tổ VAR, ông đã thay đổi quyết định, đồng ý cho U23 Saudi Arabia được hưởng phạt đền.

Penalty or No Penalty? 🤔



The referee awarded 🇸🇦 Saudi Arabia a free kick just outside the box but after a VAR review and the official gave a penalty instead!#AFCU23 pic.twitter.com/ZYrgxqOTXN