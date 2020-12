Diogo Jota: Từ 'hàng thải' của Atletico đến tham vọng 'kế vị' Ronaldo

BÌNH LUẬN

Cũng khó trách! Mùa bóng trước đó, Diogo Jota đã không còn là ưu tiên số một trên hàng công của Wolverhampton – một CLB tầm trung ở . Ấy vậy mà còn phải chi ra tới 45 triệu Bảng cho anh chàng này.

Nhưng chỉ sau 10 vòng đấu của Ngoại Hạng Anh, Jota đã chứng minh, anh xứng đáng được góp mặt trong đội hình đầy rẫy những ngôi sao tấn công của The Kop. Thậm chí, nếu giữ được đà tiến bước này, trong 5 năm tới, Jota hoàn toàn có thể là một “phiên bản replica” của Cristiano Ronaldo tại Ngoại Hạng Anh.

Bất cứ ai quen biết với Jota đều có chung một nhận định rằng, cầu thủ này chưa bao giờ tự đánh giá cao bản thân. Nhưng nỗi bất an trong đầu Jota lại trở thành động lực để giúp anh tiến những bước xa hơn. Niềm tin ấy, cộng với năng lực của bản thân, đã giúp Jota chuyển từ một đội bóng nhỏ ở sang (dù bị xem là “hàng thải”), và giờ đang chơi cho nhà ĐKVĐ nước Anh, tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 4 năm.

Ông Jorge Simao, HLV cũ của Jota tại Pacos de Ferreira bộc bạch:

“Rồi đến khi cậu ấy ký hợp đồng với Liverpool, tôi nhắn tin chúc mừng, và chỉ 5 giây sau, cậu ấy gửi lại cho tôi một bài báo so sánh cậu ấy với Ronaldo. Cậu ấy chưa bao giờ quên những gì tôi đã từng phát biểu.”

“ Khi cậu ấy ký hợp đồng (cho mượn) với vào năm 2016, tôi tự nhủ rằng mình đã tìm ra truyền nhân của Cristiano Ronaldo . Đó thực sự là một tuyên ngôn có phần đao to búa lớn, xét trên việc Jota mới chỉ đá cho một đội bóng nhỏ như Pacos và lúc đó là người thừa tại Atletico.”

Jota đã tỏa sáng rực rỡ ngay trong những ngày đầu tiên đặt chân đến Liverpool, với 5 bàn sau 8 trận tại Ngoại Hạng Anh, cùng với đó là 4 pha lập công sau 4 trận tại - những con số thực sự ấn tượng.

Steven Gerrard, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Liverpool cũng mang trong mình những sự giằng xé giữa thất vọng và kỳ vọng. Gerrard cũng từng bị coi là cầu thủ kém tài năng, không được nhận học bổng từ lò đào tạo . Tuy nhiên, anh đã lấy đó làm động lực để vươn lên. Và dù không có được chức vô địch Ngoại hạng Anh nào với tư cách cầu thủ, Gerrard vẫn xứng đáng được vinh danh trong ngôi đền của những huyền thoại Liverpool.

Với Jota, anh bị Porto từ chối khi còn là một cậu nhóc, và phải chấp nhận thi đấu cho CLB ít tên tuổi hơn là Pacos. Dù sau đó anh đã có thể khoác áo Porto, nhưng chính trải nghiệm bị đội bóng gần nhà từ chối không những không làm anh nhụt chí, mà còn khiến Jota thêm phần quyết tâm để chứng minh năng lực của bản thân.

Vào ngày Giáng Sinh năm 2015, Jota cùng Pacos hành quân đến thủ đô để đối đầu Lisbon – đội bóng đang bay cao ở vị trí cạnh tranh chức vô địch. Dù phải chơi trên sân Jose Alvalade chật cứng khán giả, nhưng những gì mà Jota nói với các đồng đội trong trận đấu đều khiến tất cả phải giật mình.

Một đồng đội cũ của anh tại Pacos kể lại:

Đó là thời điểm Jota mới chỉ được chơi 21 trận ở hạng đấu cao nhất Bồ Đào Nha trước đó, nhưng đã có đủ sự tự tin để yêu cầu những cầu thủ già dặn hơn phải chơi xoay quanh mình. Kết thúc mùa giải năm ấy, Jota ghi được 12 bàn tại Primeira Liga, bao gồm pha lập công quyết định giúp Pacos đánh bại Porto với tỷ số 1-0.

Mặc dù là ngôi sao đang lên ở thời điểm đó, Jota vẫn chấp nhận sống cùng các thành viên của học viện ở đại bản doanh của đội. Không hẳn vì không có tiền để ra ở riêng, mà với Jota, đó là điều không cần thiết. Kể cả sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng đã từng ruồng rẫy mình, thay vì lái xe về nhà ăn mừng với gia đình, Jota lại về sảnh sinh hoạt chung của đội để đá FIFA với đội trẻ. Đó chính là con người của Jota: Cực kỳ thư giãn khi sinh hoạt, nhưng một khi đã bước lên sân, lại trở thành một đấu sĩ. Đó cũng là thứ tư duy phù hợp với Liverpool vào lúc này, khiến The Kop chấp nhận bỏ ra 45 triệu Bảng để chiêu mộ anh về với Anfield.

Điểm mạnh nhất của Jota không phải những bước chạy tốc độ, điều mà anh kém xa Adama Traore tại hay Sadio Mane ở Liverpool. Đó cũng không phải khả năng kết nối lối chơi ấn tượng, như cách Firmino đang làm được tại Anfield hay những pha độc diễn làm nên tên tuổi của Mohamed Salah. Thứ khiến anh trở nên đặc biệt chính là một cầu thủ có khả năng tự tin dẫn bóng đối mặt với hậu vệ đối phương rồi nhanh chóng tìm cho mình một góc dứt điểm.

