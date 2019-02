Đích thân Antonio Rudiger đi xin lỗi CĐV Chelsea sau trận thảm bại trước Man City

Theo quan sát từ phóng viên của GOAL có mặt trên sân Etihad, Antonio Rudiger đã đích thân ra đến đường biên để xin lỗi CĐV Chelsea sau trận thua đáng xấu hổ trước Manchester City vào đêm qua.

Với việc 6 lần bị thủng lưới và không thể ghi nổi một bàn, Chelsea đã có thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh. Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của đội bóng, CĐV The Blues không thể giấu được sự bình tĩnh.

Eden Hazard, David Luiz, Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso là những người đầu tiên đi đến đường biên để mong nhận được sự thứ lỗi từ NHM. Tiếp đó, hậu vệ Rudiger đã tặng CĐV áo đấu của mình và chịu sự giận dữ, la ó của các CĐV quá khích.

Rudiger staying to apologise to Chelsea fans.



At least he cares pic.twitter.com/lmLyEprK1c