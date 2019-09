Đến xem bóng đá, CĐV PSG có thể gọi đồ ăn và được giao hàng tới tận... chỗ ngồi

Hãy quên đi cảnh phải xếp hàng mua đồ ăn trước khi vào xem bóng đá, CĐV giờ có thể an tâm xem bóng đá mà vẫn có được đồ ăn và chẳng cần phải chờ đợi quá lâu. Đó là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa đội bóng thành Paris với hãng giao đồ ăn trực tuyến Deliveroo.

Các nhà đương kim vô địch Ligue I dự kiến sẽ kí kết 3 năm với Deliveroo - công ty hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm trực tuyến có trụ sở tại .

Từ năm 2020, Deliveroo sẽ mở một cửa hàng tại sân vận động Công viên các Hoàng tử và cung cấp dịch vụ tới tận chỗ ngồi khán giả. Với dịch vụ này, các CĐV của PSG sẽ đặt đồ ăn trực tiếp với Deliveroo rồi chờ chúng được giao tới tận chỗ ngồi mà không lo sẽ bỏ lỡ bất kì giây phút nào của trận đấu.

Chia sẻ về mối quan hệ hợp tác này, Will Shu - nhà sáng lập Deliveroo cho biết: "Cũng giống như đồ ăn, bóng đá cũng là một niềm đam mê bất tận. Chúng tôi tự hào vì được hợp tác với PSG - một đội bóng lớn đã có thành thương hiệu và được rất nhiều người ủng hộ."

