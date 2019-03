"De Gea đã trẹo chân sau cú sút của Xhaka" - CĐV châm chọc bàn thua của MU trước Arsenal

Bàn thắng cực dị của Granit Xhaka đã trở thành chủ đề bàn tán trên MXH và De Gea đã bị các CĐV đem ra châm chọc sau khi bị lừa trong tình huống này.

Manchester United đã bị Arsenal kéo trở lại mặt đất vào đêm qua sau vài ngày lâng lâng men say chiến thắng trước PSG hồi giữa tuần. David De Dea trở thành cái tên bị chỉ trích nhiều nhất sau khi phải làm nền cho siêu phẩm Granit Xhaka.

Dù không phải là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm trong trận đấu này nhưng Pháo thủ luôn tận dụng rất tốt. Arsenal đã mở tỉ số trận đấu nhờ công của Xhaka khi cầu thủ này đã có một cú sút siêu dị khiến De Gea bị biến thành một "tên hề".

Trong tình huống đó, tiền vệ người Thụy Sĩ đã nghiêng hẳn người về bên phải với mong muốn đưa bóng vào góc phải, nhưng trái bóng tiếp xúc vào đúng mu bàn chân trái khiến quỹ đạo bay cực dị. De Gea hoàn toàn bị bất ngờ khi chôn chân ở góc phải khung thành MU và chứng kiến trái bóng ghim vào bên trái gôn. Chính vì sai lầm phán đoán nghiêm trọng này, anh đã đang nhận không ít sự chỉ trích.

De Gea chứng kiến bàn thắng của Xhaka

The wind made the ball swerve and De Gea didn't see it " 🤷🏼‍♂️

Gió to làm bóng "lắc" và phản ứng của De Gea

De Gea đã nhận 6 bàn thua từ ngoài vòng 16m50 mùa này. Trong 8 mùa giải ở MU, anh mới chỉ thua 9 lần từ các cú sút ngoài vòng cấm.

De Gea vẫn đang ngồi nghĩ xem Xhaka sút kiểu gì vậy

Phản ứng của CĐV MU với De Gea

Khéo cổ chân của De Gea bị trẹo vì gió rồi