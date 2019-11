Danh sách ĐT Việt Nam đấu Thái Lan: Huy Hùng, Hữu Tuấn bị gạch tên

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng và trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn là hai người không có mặt trong danh sách ĐTVN ra quân đối đầu Thái Lan vào ngày mai (19/11).

Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ được đăng kí tham dự trận đấu gặp trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Hai cầu thủ bị gạch tên lần này là tiền vệ Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam) và trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM).

Đây là hai cầu thủ từng được đăng kí ở cuộc đối đầu với hôm 14/11 vừa qua, nhưng không vào sân thi đấu. Huy Hùng ít được HLV Park sử dụng kể từ vòng chung kết Asian Cup 2019 diễn ra hồi tháng Một; trong khi đó, Hữu Tuấn là một cái tên mới đối với đội tuyển khi anh chỉ bắt đầu được gọi từ giữa năm nay.

Trái ngược với hai cái tên nói trên, Lê Văn Đại và Nguyễn Trọng Hùng (cùng của CLB Thanh Hóa) đều được giữ lại cho trận sắp tới. Bộ đôi này không có tên trong danh sách đăng kí ở trận gặp UAE.

So với danh sách 30 cầu thủ được triệu tập ban đầu, HLV Park Hang-seo đã loại tổng cộng 5 người so với đợt lọc danh sách đầu tiên ngày 10/11 gồm Ngô Hoàng Thịnh (CLB TP.HCM), Phạm Xuân Mạnh (CLB Sông Lam Nghệ An), Ngân Văn Đại, Trần Văn Kiên (CLB Hà Nội) và Nguyễn Việt Phong (CLB Viettel).

Danh sách 23 cầu thủ ĐT được đăng kí cho trận đấu với ngày 19/11:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen), Lê Văn Đại (Thanh Hóa).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn (HAGL), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint -Truidense), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam).