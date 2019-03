Dân mạng thi nhau châm biếm Liverpool khi để Man City vượt mặt ở Ngoại hạng Anh

Liverpool đã tự bắn vào chân mình khi liên tục để mất điểm ở Ngoại hạng Anh và để Man City vượt mặt trên BXH.

Liverpool bước vào mùa giải năm nay với phong độ khủng khiếp khi là một trong các đội bóng để thủng lưới ít nhất Châu Âu. NHM đã bắt đầu hi vọng Lữ đoàn Đỏ có thể nâng cao chiếc cúp vô địch đầu tiên sau hơn hai thập kỉ trước khi đoàn quân của Jurgen Klopp "tự bắn vào chân" của mình và để Manchester City vượt mặt.

Chưa bao giờ, NHM đặt nhiều hi vọng vào Liverpool như mùa giải năm nay sau khi họ lọt vào chung kết Champions League 2017-18 và bước vào mùa giải mới với phong độ hủy diệt. Vào tháng 12/2018, họ đã hơn Man City đến tận 10 điểm cho đến khi liên tục để mất điểm một cách khó hiểu và để The Citizens vượt mặt chỉ sau ba tháng.

Từ kì vọng cho đến thất vọng, các CĐV Liverpool đang cảm thấy lo lắng khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 9 vòng đấu nữa. Trong khi đó, các CĐV của CLB khác thì được dịp mở hội ăn mừng và châm chọc The Kop .

Liverpool letting a 7 point lead slip like...

Liverpool để mất 7 điểm như cách Gerard...

11 points dropped in the last 9 matches for Liverpool?

pic.twitter.com/fhyKkZ2rPa — ManUtdMindset (@ManUtdMindset) 3 tháng 3, 2019

Liverpool để mất 11 điểm trong 9 trận...

Everton just dragged Liverpool away from the Premier League title like...

(Credits: @MBobnificent )

W at Anfield to completely finish Liverpool off?

30th December:



1. Liverpool - 54pts

3. Man City - 44pts



3rd March:



1. Man City - 71pts

2. Liverpool - 70pts



That is a legit bottlejob.

Ngày 30/12: Liverpool được 54 điểm, Man City có 44 điểm. Ngày 3/3: Man City được 71 điểm, Liverpool được 70 điểm

Dortmund and Liverpool this season

Dortmund và Liverpool mùa giải năm nay