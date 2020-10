Dẫn 3-0 nhưng vẫn mất điểm, Tottenham bị CĐV ngao ngán cười chê

Dù có bàn thắng sớm và dẫn trước với tỉ số 3-0 sau 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Jose Mourinho vẫn đánh rơi chiến thắng vào phút cuối cùng.

Ở trận đấu tại vòng 5 Ngoại hạng , bất ngờ đã xảy ra trên SVĐ London khi - dù dẫn trước West Ham với tỉ số 3-0 sau hiệp một - lại để đối phương gỡ hòa và đánh rơi điểm số ở phút cuối cùng

Chứng kiến màn trình diễn đáng thất vọng trong 45 phút "thảm họa", nhiều cổ động viên của Spurs chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán do phải chứng kiến đội bóng con cưng lại một lần nữa thể hiện danh tiếng trong việc... gây thất vọng toàn tập.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng với nội dung cười chê đội bóng thành London cũng xuất hiện, bởi đây không phải lần đầu tiên Gà Trống mất điểm theo kịch bản này.

#Tottenham are the first team in Premier League history to bottle a 3-0 lead after the 81st minute.#Mourinho breaking records again. 😂😂 pic.twitter.com/fiEwN7c45X — Bluepokerstar (@BluePokerStar) October 18, 2020

"Tottenham là đội bóng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh đánh rơi lợi thế dẫn bàn lên đến 3-0 sau 81 phút! Đúng là Mourinho đang phá hàng loạt kỷ lục!"

Thank you @SpursOfficial for make me LOL! And sorry for not have believed in your capacity of screw yourselves! — Daniel Dimas (@DanielDimasX) October 18, 2020

"Cảm ơn Tottenham vì trận cười hôm nay. Xin lỗi các bạn vì đã không tìn vào khả năng... tự bắn vào chân mình như thế!"

Wow Tottenham really does suck. You can get possession and hold ball for 5 mins. lol just keep going to half line and kick it back to goalie. — KJ in NC (@KJinNC1) October 18, 2020

"Trời ơi Tottenham tệ không thể để đâu cho hết. Rõ ràng là các anh chỉ cần cầm bóng câu giờ trong 5 phút thôi mà? Cứ đưa bóng về giữa sân rồi đá cho thủ môn là được."

it’s Tottenham even if they had Messi and Ronaldo i’d still expect them to disappoint — Anthony 🇺🇸🇪🇬 (@LFC_Anthony96) October 18, 2020

Một CĐV có tên Anthony cũng tranh thủ vào... ném đá: "Đó rõ ràng là đặc tính của Tottenham. Họ mà có Ronaldo hay Messi thì cũng sẽ đá chán như vậy thôi."

Only Tottenham can start and end a title challenge in 90 mins. — Troll Football (@TrollFootball) October 18, 2020

Trang Troll Football - vốn nổi tiếng với những bài 'chọc ngoáy' cũng nhận xét tương tự: "Chỉ có Tottenham mới có thể tạo ra cuộc đua vô địch và chấm dứt nó trong vòng 90 phút!"