Đại thắng Chelsea, CĐV Arsenal ví Arteta như Solskjaer

Bước vào trận đấu với , ở trong tâm thế đã không thắng trong 7 trận gần nhất ở Ngoại hạng , cùng thất bại 1-4 trước Man City ở cúp Liên đoàn Anh hồi đầu tuần.

Tuy nhiên, họ đã có màn trình diễn khá ấn tượng để vượt qua đối thủ cùng thành phố với tỉ số 3-1, với các bàn thắng của Alexandre Lacazette, Granit Xhaka và Bukayo Saka.

Cuối cùng thầy trò HLV Mikel Arteta đã có chiến thắng đầu tiên sau gần 2 tháng. Trên mạng xã hội, các CĐV của Pháo Thủ bày tỏ sự vui mừng trước sự thay đổi của đội nhà.

