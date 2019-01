Cựu thủ quân MU, Rooney bị cảnh sát Mỹ bắt vì say xỉn và chửi thề ở sân bay

Rooney tiếp tục vướng vào vụ tai tiếng khác liên quan đến rượu bia khi bị bắt vì chửi thề tại sân bay trong tình trạng say xỉn.

Cựu thủ quân của MU, Wayne Rooney đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ khi liên tục chửi thề trong tình trạng say rượu tại sân bay Washington-Dulles (Virginia ) vào giữa tháng 12 vừa qua.

Đây không phải lần đầu tiên tiền đạo thuộc biên chế DC United vướng vào các tai tiếng liên quan đến rượu. Anh từng phải lao động 100 giờ công ích và phạt hàng nghìn Bảng vì từng lái xe trong tình trạng vẫn còn men say.

Vào 16/12 vừa qua, tiền đạo 33 tuổi này đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ vì tội say xỉn và chửi thề tại nơi công cộng. Luật pháp Virginia quy định rằng: "Nếu bất kỳ người nào chửi rủa hoặc say xỉn nơi công cộng, cho dù việc say xỉn đó là do rượu, ma túy hoặc chất gây nghiện khác thì sẽ bị coi phạm tội nhẹ cấp 4".

Rooney thông qua người đại diện đã giải thích về vụ việc này: "Trong suốt chuyến bay, Rooney đã uống lượng thuốc ngủ theo quy định pha với rượu và do đó bị mất kiểm soát khi xuống sân bay. Anh ấy đã bị phạt theo luật và được thả ra ngay sau đó tại sân bay. Sự việc đã chấm dứt ở đây".

CLB chủ quản DC United của Rooney bình luận về vụ việc: "Chúng tôi đã nhận được tin tức cho thấy Rooney bị bắt vào cuối tháng 12. Chúng tôi hiểu sự quan tâm của truyền thông về sự việc này nhưng đây là vấn đề cá nhân của Rooney. CLB sẽ xử lý nội bộ. Chúng tôi không muốn bình luận gì thêm".