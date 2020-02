Cựu sao Liverpool bị HLV đội nhà chỉ trích dữ dội vì chế giễu cầu thủ đối phương gặp chấn thương

Ở chuyến làm khách trước tại lượt đi vòng 32 đội UEFA , đã bi đánh bại với tỉ số 2-0. Suốt 90 phút, hàng công Ajax với hàng loạt cái tên như Donny van de Beek, Dusan Tadic hay Hakim Ziyech chỉ có được hai cú sút chệch khung thành.

Bên cạnh diễn biến trên sân, cuộc đối đầu này chứng kiến không ít những sự gián đoạn không đáng có. Trong hiệp đấu đầu tiên, đã có một vài vật thể lạ bị ném xuống từ khu vực dành cho cổ động viên đội khách - bay trúng vào tiền đạo Deyverson, người mở tỉ số ở phút 35.

Sự bực bội còn được một số cầu thủ Ajax thể hiện trên sân, đặc biệt là Ryan Babel. Sau khi nhận thẻ vàng vì pha vung cùi trỏ, chân sút người tiếp tục có hành động không đẹp khi chế giễu một cầu thủ Getafe đang gặp chấn thương bằng cách lăn lộn trên thảm cỏ.

Ngay sau trận, HLV Erik Ten Hag đã lên tiếng phàn nàn về việc làm của học trò: "Đây chẳng phải điều hay ho gì. Tôi không nghĩ một cầu thủ có kinh nghiệm lại hành động như vậy. Ai cũng cần phải bình tĩnh và dùng cái đầu. Điều cần tập trung vào là việc chơi bóng trên sân!"

The @Ryanbabel guide to mocking an opponent for going down easily...



Step 1: Roll on the floor

Step 2: Pretend to cry

Step 3: Fake a limp

Step 4: 🐸☕️ pic.twitter.com/FvRSHiFzTZ