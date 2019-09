Cúp Liên đoàn Anh: MU thắng chật vật, CĐV lại đòi sa thải HLV Solskjaer

Phải rất vất vả, Manchester United mới giành được chiến thắng trước đội hạng dưới Rochdale trong loạt "đấu súng" đầy cân não.

Trong trận đấu tại vòng 3 Cúp Liên đoàn , đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua đối thủ đến từ giải hạng ba là CLB Rochdale. Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer bị cầm hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, và chỉ có thể giành chiến thắng với tỉ số 5-3 trong loạt "đấu súng".

Chứng kiến đội nhà chật vật giành vé đi tiếp trong khi các đội bóng khác tại giải Ngoại hạng Anh như (thắng 5-0), (thắng Grimsby Town 7-1) hay Man City (thắng Preston 3-0) thi đấu dễ dàng, CĐV MU rất tức giận và tiếp tục đòi sa thải HLV Solskjaer sau trận đấu.

Trên MXH Twitter, hàng loạt CĐV đã đăng tải những bình luận thể hiện sự thất vọng với nhà cầm quân người Na Uy:

Sack Ole and invest atleast half a Billion dollar on signing players next summer. Give them massive wages to attract world class talents here and it's the best way to win the Title next season. — Ashok Verma 🇮🇳 🔰 (@AshokVerma1994) September 26, 2019

"Hãy sa thải Ole và đầu tư nửa tỉ USD vào việc mua cầu thủ đi! Đưa ra mức lương thật 'khủng' để thu hút các tài năng hàng đầu. Làm vậy MU mới có thể giành danh hiệu!"

I really despise Solskjaer man

Absolutely disgusting — #OleOut (@AndreMufc7) September 26, 2019

"Tôi quá chán Solskjaer rồi. Đúng là một màn trình diễn thảm hại!"

Rochdale were beaten 6-0 at Peterborough 10 days ago and have lost to Man City's U21s this season. Drawn 1-1 at Old Trafford tonight and their fans are singing "you're getting sacked in the morning" at Solskjaer. — Rob Dawson (@RobDawsonESPN) September 25, 2019

"Rochdale vừa thua 6-0 ở Peterborough. 10 ngày trước đây, họ từng thua đội U21 Man City nữa. Vậy mà đội bóng này lại hòa 1-1 ở Old Trafford và bạn có thể nghe thấy CĐV hát những bài hát đòi sa thải HLV Solskjaer rồi."

Rochdale a side sitting 17th in league 1, are holding Manchester United to a draw, anyone who thinks Solskjaer has improved this squad, you are seriously deluded, worst squad we’ve had in years, as long as the Glazers own our club, get use to watching shit football. — Ian Withers (@MUFC54) September 25, 2019

"Rochdale là đội đang đứng thứ 17 ở giải hạng ba, vậy mà vẫn cầm chân MU được. Bất cứ người nào nghĩ HLV Solskjaer đã cải thiện chất lượng MU thì họ đúng là điên rồi. Đây là đội hình MU tệ nhất trong nhiều năm qua và nếu nhà Glazer còn ở lại đây thì bạn cứ việc xem thứ bóng đá nhảm nhí này nhé."

Bất chấp việc HLV Solskjaer đang có thành tích không tốt trong giai đoạn gần đây, ban lãnh đạo MU được cho rằng vẫn dành sự ủng hộ cho nhà cầm quân này và sẵn sàng chịu "đói danh hiệu" trong vòng 3 năm tới.

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Rochdale tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, MU sẽ đối đầu với Chelsea tại vòng 4, diễn ra ngày 29/10.