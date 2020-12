(Cúp C1) CĐV Inter 'cạn lời' với pha bóng Lukaku ngăn Sanchez ghi bàn

"Thực tế là cậu ta không thể nào ghi bàn nếu đứng ở vị trí ấy. Tệ hơn là cậu ta còn ngăn bàn thắng có thể đến và nếu có ghi bàn thì cậu ta cũng việt vị rồi", CĐV #PhilippJaye bức xúc chia sẻ.

"Cậu ấy đá bay chiếc cúp của Inter vì một pha phản lưới nhà. Rồi giờ đây cậu ấy thậm chí còn khiến Inter không thể tham dự giải đấu", tài khoản #SerieATipster cho biết.

Costed them an Europa league trophy with an own goal and now he even got them out of it 😂 pic.twitter.com/ZWhp5SPtZ1