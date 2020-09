(COVID-19) Dortmund báo tin vui cho fan trong ngày khai màn Bundesliga

Truyền thông quốc tế xác nhận, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tạm lắng xuống, sẽ mở cửa SVĐ để đón khoảng 10 nghìn CĐV trong trận đấu khai màn mùa giải 2020/21.

Vào cuối tuần này, đội bóng vùng Ruhr sẽ tiếp đón trên sân nhà Signal Iduna Park. Được sự cho phép của Chính phủ Đức, CLB này đã "bật đèn xanh" cho phép người hâm mộ quay trở lại sân. Tuy nhiên, do bị hạn chế số lượng CĐV nên chỉ có những người dân Dortmund hoặc North Rhine-Westphalia mới có thể đến sân để thưởng thức trực tiếp các trận đấu.

Ngoài Dortmund, các đội bóng khác cũng đang lên kế hoạch mở cửa SVĐ.

Dự kiến, chỉ các đội chủ nhà mới được phép cho khán giả vào sân và phải đảm bảo lượng người tối đa bằng 20% sức chứa của sân.

Người hâm mộ cũng phải tuân thủ đúng các quy định của ban tổ chức, bao gồm việc không được mang đồ uống có cồn.

Một trận đấu sẽ phải lùi lịch hoặc trở lại tình trạng đóng kín, nếu tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 ở thành phố đó quá cao trong khoảng thời gian một tuần.

Giám đốc điều hành của đội bóng áo vàng-đen, Hans-Joachim Watzke thể hiện sự vui mừng:

