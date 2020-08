(COVID-19) Champions League trở lại, cầu thủ mặc áo tri ân những người hùng ngành y

Sau thời gian tạm hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, giải đấu danh giá sẽ trở lại vào cuối tuần này.

Đặc biệt, cầu thủ của tất cả các đội bóng sẽ mặc áo đấu có in chữ "Thank you" (Cảm ơn) bằng nhiều thứ tiếng để bày tỏ sự tri ân đến những người đã cống hiến hết mình cho công tác phòng chống dịch, để giải đấu có thể tiếp tục diễn ra.

👕 When UEFA competitions return this week, the shirt of every player will carry two important words - 'Thank You'.



This #ThankYou is a symbol of European football’s recognition of key workers on the front lines of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/pMXdCXn4DY