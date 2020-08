(COVID-19) Bạn gái Ronaldo quyên góp tiền nghiên cứu vaccine chống dịch

Yo también me corono y me uno a la causa para la investigación de la vacuna del Covid19, aportando mi granito de arena. #YoMeCorono 👸🏽 I also crown myself and join the cause for the Covid 19 vaccine research, doing my bit. #YoMeCorono 👸🏽

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jul 31, 2020 at 4:12am PDT