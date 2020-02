Công Phượng: 'Tôi học hỏi được rất nhiều từ môi trường bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ’

Trong trận ra quân AFC Cup 2020, Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên kể từ khi chuyển tới CLB TP.HCM để mang về trận hoà 2-2 trước đối thủ Yangon United.

Đối thủ tiếp theo của nhà Á quân V.League 2019 tại giải đấu này là Hougang United (Singapore), đội vừa đánh bại Lao Toyota FC ở trận mở màn và đang tạm dẫn đầu bảng F.

⚽ Nguyen Cong Phuong scored this decisive volley which led Vietnam 🇻🇳 to the quarter-finals, is this your goal of the Round of 1️⃣6️⃣?



Vote here 👉 https://t.co/E3Mi346qXK#AsianCup2019 pic.twitter.com/jGyfknp9eC