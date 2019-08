Công bố danh sách đề cử The Best 2019: Alisson vắng mặt khó hiểu

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bản danh sách đề cử gồm 10 cầu thủ hay nhất năm, cùng tranh giải The Best 2019.

Bản danh sách này do một nhóm các chuyên gia bóng đá thẩm định, dựa trên thành tích của các cầu thủ trên toàn thế giới tính từ ngày 16/7/2018 đến 19/7/2019.

🔟 nominees 🔥

1️⃣ winner 🔝



Who's your choice for #TheBest Men's Player? Voting is open NOW ⤵️https://t.co/TALGsq4x4L pic.twitter.com/H1dLvgbIHr