Công an Hà Nội khởi tố vụ CĐV Nam Định đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa kí quyết định khởi tố điều tra vụ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy khiến một CĐV bị thương hôm 11/9.

Màn ném và bắn pháo sáng của CĐV Nam Định trong trận đấu bù vòng 22 là vấn đề khiến dư luận bức xúc trong suốt tuần qua. Hậu quả mà nó để lại là không hề nhỏ với một khán giả phải nhập viện với vết bỏng khá nặng, và tương tự như vậy là hai chiến sỹ CSCĐ vì bị đánh hội đồng.

Mới đây, theo thông tin từ báo An Ninh Thủ Đô, Chỉ huy Công an (CA) quận Đống Đa, Hà Nội đã ký Quyết định khởi tố điều tra vụ đốt pháo sáng trên và theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ban chỉ huy CA quận Đống Đa đã cử lực lượng Cảnh sát hình sự - CAQ tập trung điều tra làm rõ đối tượng đốt pháo sáng và có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương.

Trao đổi với phóng viên báo An Ninh Thủ Đô, Chỉ huy CA Q.Đống Đa cho biết: "Trước sự việc đối tượng là CĐV CLB bóng đá Nam Định đốt pháo sáng, loại pháo thăng thiên làm một CĐV nữ của CLB bóng đá Hà Nội bị thương nặng ở chân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo CATP tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng đã gây ra vụ việc."

Như đã đưa tin, quả pháo sáng trong trận được bắn từ khán đài B, khu vực có mặt các CĐV Nam Định tới thẳng khán đài A dành cho khán giả CLB Hà Nội. Pháo sáng bay trúng chân một CĐV nữ, gây thương tích nặng ở chân và lực lượng công an lập tức đưa khán giả này đi cấp cứu.

Ngoài ra, đã có những quả pháo sáng khác được bắn xuống sân khi trận đấu kết thúc và suýt chút nữa đã trúng vào đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội khi anh đang trả lời phỏng vấn.

Sau sự việc này, ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã bị phạt 85 triệu Đồng, CLB Hà Nội bị "treo sân" hai trận sân nhà từ đây đến hết mùa. CLB Nam Định cũng phải nhận án phạt về tiền tương tự, và cổ động viên đội bóng này bị cấm đến sân khách trong giai đoạn cuối V.League.