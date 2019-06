Con trai HLV Park Hang-seo an ủi Công Phượng sau quả penalty hỏng

Những lời động viên, an ủi được con trai vị chiến lược gia người Hàn Quốc gửi tới Công Phượng sau trận đấu cuối của ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019.

Park Chan-seong (con trai của HLV Park Hang-seo) đã có mặt trên khán đài ở trận Chung kết King's Cup 2019 giữa Việt Nam và Curacao. chứng kiến Công Phượng và các đồng đội thi đấu kiên cường để có trận hòa 1-1 sau hơn 90 phút thi đấu, rồi đáng tiếc nhận thất bại trên loạt luân lưu may rủi với tỷ số 4-5.

Ở lần đá chính đầu tiên tại giải, cầu thủ vừa chia tay Incheon United thi đấu xông xáo suốt 90 phút, gây không ít khó khăn lên các hậu vệ Curacao nhưng chưa thể lập công.

Không lâu sau khi trận đấu kết thúc, Park Chan-seong đã viết trên trang cá nhân dòng trạng thái "Unlucky game, well done guys" (tạm dịch: Một trận đấu kém may mắn, làm tốt lắm các chàng trai) cùng biểu tượng cảm xúc tự hào.

Sau đó, anh còn đăng tải một bức ảnh chụp ở SVĐ Chang Arena cùng lời chia sẻ: "Các cổ động viên thật tuyệt vời. Tôi thật sự sung sướng với quãng thời gian ở Buriram. Tôi vô cùng tự hào về 23 cầu thủ và các thành viên trong đội ngũ huấn luyện. Công Phượng à, hãy ngẩng cao đầu nhé!"

Dưới phần bình luận, nhiều CĐV Việt Nam cũng cho rằng đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có một ngày kém may. ĐT Việt Nam bị dẫn trước, song gỡ hòa nhờ pha lập công của Phạm Đức Huy để kéo ĐT Curacao vào loạt luân lưu may rủi - phân định thắng thua.