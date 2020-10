CLB Schalke lên tiếng xin lỗi vì 'thần đồng' Dortmund bị phân biệt đối xử

Ở trận đấu giữa U19 04 và U19 Borussia Dortmund thuộc hệ thống giải trẻ của bóng đá Đức, Youssoufa Moukoko đã phải hứng chịu hàng loạt lời lẽ phân biệt chủng tộc vô cùng nặng nề từ trên khán đài khi ăn mừng bàn thắng ở phút 62.

Ngay lập tức, đội chủ nhà Schalke đã ra tuyên bố vào cuộc điều tra, đồng thời khẳng định sẽ không nhân nhượng cho bất cứ hành vi tiêu cực nào.

Đăng tải trong bài viết trên trang Twitter chính thức, người phát ngôn Schalke 04 cho biết:

We can only apologise for the behaviour of some of our fans towards Youssoufa #Moukoko at today's U19s match. Derby emotions aside, we completely condemn and oppose such insults.



