CLB Phố Hiến khiếu nại vụ HLV Lê Phước Tự bị Ban kỷ luật xử phạt

Cho rằng thành viên BHL không có hành vi sai trái với tổ trọng tài, CLB Phố Hiến đã quyết định gửi đơn khiếu nại đến án phạt của Ban kỷ luật VFF.

Vào ngày 30/7/2019, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành Quyết định số 391/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật HLV Lê Phước Tứ do "có hành vi phản ứng với trọng tài" trong trận Long An gặp Phố Hiến ngày 27/7/2019 trên sân Tân An. Theo đó, cựu tuyển thủ sẽ phải nộp phạt 5 triệu đồng, bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận.

Tuy nhiên phía lãnh đạo CLB Phố Hiến mới đây đã có ý kiến khiếu nại về vụ việc. Bởi theo họ, HLV Phước Tứ chỉ trao đổi với trọng tài biên sau bàn gỡ hòa 1-1 của CLB Long An "một cách đúng mực, không to tiếng hay nặng nề, không kích động hay thể hiện sự bực bội tức giận, không sử dụng từ ngữ bậy bạ hay có ý công kích các trọng tài".

Căn cứ vào tường trình của HLV Lê Phước Tứ và đánh giá sự việc, CLB Phố Hiến đã gửi công văn số 26/2019/CV-PH tới Ban Giải quyết khiếu nại VFF, đề nghị Ban tiếp nhận yêu cầu xem xét lại quyết định xử phạt trước đó.

Sau trận hoà trên sân Long An, đội bóng xứ nhãn lồng đã tụt xuống vị trí thứ 3 trên BXH với 8 điểm kém hơn đội đầu bảng Hà Tĩnh. Tuần này, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh sẽ trở về sân nhà PVF để tiếp đón CLB Phù Đổng.