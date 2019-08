CLB Bolton chính thức được 'giải cứu' bởi một tập đoàn bóng đá

Wanderers đã "thoát" khỏi bờ vực phá sản và biến mất trên bản đồ bóng đá thế giới, sau khi được Football Ventures (Whites) Limited mua lại. Hồi cuối tuần trước, cuộc đàm phán này được cho là đã đổ bể nhưng may mắn là giờ đây, thỏa thuận đã được ký kết.

Vào hôm thứ Ba (giờ địa phương), CLB này đã được cho thêm 14 ngày để chứng minh vẫn đáp ứng đủ các điều kiện tài chính, hoặc không sẽ bị loại khỏi League One (Giải hạng 3 ).

📰 Breaking: We are pleased to announce the sale of Bolton Wanderers to Football Ventures (Whites) Limited has been completed.



👉🏻 https://t.co/HUrXBKeVB2#BWFC 🐘🏰