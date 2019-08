CLB Bỉ chiêu mộ cựu sao Ngoại hạng Anh, chuẩn bị đối đầu Công Phượng

Saido Berahino vừa chính thức gia nhập Zulte Waregem - CLB đang thi đấu tại giải VĐQG Bỉ - theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm.

Từng thi đấu cho các lứa trẻ từ U16 đến U21 của nhưng vào năm 2018, tức sau 3 năm không được triệu tập lên ĐTQG, tiền đạo này đã chọn khoác áo ĐT Burundi và vừa tham dự Africa Cup of Nations 2019 tại .

Glad to finally put pen to paper!! New challenge ahead!! Big thanks to @ESSEVEELIVE for showing the belief in me and also the love and support from the fans❤️

Special thanks to @syncglobalsport pic.twitter.com/y0MmOhnSI0