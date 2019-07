CHUYỂN NHƯỢNG: Wan-Bissaka đến MU, Diogo Dalot có nguy cơ "ra đường"

Theo Evening Standard, với việc hậu vệ Aaron Wan-Bissaka gia nhập trong thương vụ trị giá 55 triệu Bảng, một hậu vệ khác của Quỷ Đỏ là Diogo Dalot đã được cho phép rời đội bóng.

Với hai cái tên cùng cạnh tranh cho một suất đá chính, rất có thể cơ hội ra sân của Dalot sẽ bị hạn chế rất nhiều dù trước đó, anh từng được HLV Jose Mourinho đánh giá là "hậu vệ trẻ xuát sắc nhất".

Thậm chí, người kế nhiệm của HLV Mourinho là Ole Gunnar Solskjaer cho anh thi đấu rất nhiều (18 trận kể từ khi nắm quyền chỉ đạo đội bóng).

Ngoài Diogo Dalot, một hậu vệ khác của Man United cũng được cho phép ra đi là Marcos Rojo, nếu đội chủ sân Old Trafford nhận được một lời đề nghị hợp lý.

Hiện tại, Dalot vẫn chưa có bất cứ phát biểu về tương lai của bản thân tại CLB. Tuy nhiên, trong bài đăng mới nhất trên MXH Twitter, cầu thủ người đã thể hiện rõ quyết tâm muốn cạnh tranh một cách sòng phẳng.

Nothing but hard work, waiting for the new season to kick off! ✅ @ManUtd 🔴⚫ pic.twitter.com/LsLrIJMc2X