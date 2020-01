Ít ngày sau khi chiêu mộ thành công tiền đạo Erling Braut Haaland từ , đã nói lời chia tay với một ngôi sao trong đội hình là tiền vệ Julian Weigl. Cầu thủ người Đức đã gia nhập CLB tại giải VĐQG với giá 20 triệu Euro (khoảng 17 triệu Bảng).

Weigl đang là một trong những nhân tố chủ chốt trong đội hình được HLV Lucien Favre sử dụng tại BVB, với tổng cộng 20 lần ra sân kể từ đầu mùa giải.

Trước đó, anh từng được liên hệ. HLV Thomas Tuchel - người từng có thời gian làm việc cho Dortmund - hiểu rõ về học trò cũ và bày tỏ sự quan tâm cũng như rất muốn có sự phục vụ của anh.

Borussia Dortmund and @SLBenfica have agreed to terms on the transfer of Julian Weigl.



We thank Julian for his dedication and wish him the best of luck in Portugal! pic.twitter.com/TS7E0WGUSR