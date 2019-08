Chuyển nhượng MU: Maguire đang ở Manchester, chuẩn bị kiểm tra y tế

Theo Daily Mail, Harry Maguire đã tới khu tập huấn Carrington của . Trung vệ người chuẩn bị thực hiện buổi kiểm tra y tế và thương vụ sẽ được chính thức công bố muộn nhất vào ngày thứ Hai (giờ địa phương).

Maguire sẽ bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội mới vào tuần sau. Tuy nhiên, khả năng cầu thủ này tham gia trận đấu kín với tại chính Carrington vào Chủ Nhật (giờ địa phương) vẫn còn để ngỏ.

Trong buổi họp báo sau trận đấu với tại ICC 2019, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết: "Hy vọng rằng những chi tiết nhỏ cuối cùng sẽ được hoàn tất trong cuối tuần này và chúng tôi có thể đưa ra một thông báo gì đó trong thời gian thật sớm."

