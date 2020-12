(Chuyển nhượng) Lộ diện đội bóng sắp giải cứu Ozil khỏi Arsenal

Theo nguồn tin từ tờ BILD (Đức), Mesut Ozil đã có cuộc gặp riêng với các quan chức của CLB (Thổ Nhĩ Kỳ) để đàm phán chuyển nhượng cách đây không lâu. Dự kiến, cầu thủ 32 tuổi sẽ sớm được giải cứu khỏi khi mùa giải 2020/21 này kết thúc.

Để chuẩn bị cho cuộc đào thoát khỏi sân Emirates, Ozil đã đồng ý giảm hơn một nửa mức lương mà anh đang được nhận. Như vậy, từ khoản thù lao 350.000 Bảng/ tuần hiện tại, anh sẽ chỉ còn nhận 150.000 Bảng/ tuần khi gia nhập Fenerbahce.

Khả năng Ozil ra đi trong kì chuyển nhượng mùa Đông sắp tới là khá nhỏ. Tuy nhiên, theo phát biểu từ một trong những quan chức tại BLĐ Fenerbahce có tên Murat Zorlu, "90 phần trăm Ozil sẽ gia nhập trong vòng một tháng tới".

Về phần mình, Ozil hiện vẫn đang cam kết sẽ trung thành cùng Arsenal. Cách đây không lâu, trong chương trình hỏi đáp cùng người hâm mộ, cựu tuyển thủ Đức đã từ chối bình luận về tương lai của bản thân.

It’s a very difficult time for everyone around the club – not just for me. The situation is frustrating for everyone. Of course I would wish I could help the team especially right now, but as long as I don’t get the chance I just hope that we get better results very soon again. https://t.co/hEplnf75m3