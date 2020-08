(Chuyển nhượng Liverpool) Barca muốn 'cuỗm' Wijnaldum, Klopp nói gì?

HLV Jurgen Klopp từ chối đề cập chi tiết về kế hoạch giữ chân Georginio Wijnaldum sau một mùa giải thành công cùng . Ông đồng tin rằng mối quan hệ giữa CLB và thành viên người vẫn đang rất ổn.

Ngôi sao trưởng thành từ là một trong những nhân tố "chìa khóa" trong lối chơi của Lữ Đoàn Đỏ hai năm gần đây. góp công giúp Liverpool vô địch 2018/19 và Ngoại hạng Anh 2019/20.

Trong bối cảnh chỉ còn một năm hợp đồng, cầu thủ 29 tuổi đang nhận được sự quan tâm từ . Tân huấn luyện viên trưởng Blaugrana Ronald Koeman chính là thầy cũ của Wijnaldum ở tuyển Hà Lan. Ông có sự hiểu rõ học trò và tin tưởng anh có thể đóng góp cho kế hoạch tái thiết Barca.

Hướng đến mùa giải 2020/21 hứa hẹn nhiều gian truân sắp tới, Liverpool chắc chắn không hứng thú với ý định để một trụ cột rời đi. Tuy nhiên cho đến hiện tại, kế hoạch giữ chân đội phó CLB vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết.

Ở buổi họp báo trước thềm trận tranh Community Shield với tối 29/8, HLV Jurgen Klopp nói về tương lai của Georginio Wijnaldum:

Had a great camp in #Austria Now all eyes on the #CommunityShield pic.twitter.com/owsfeNOUFg