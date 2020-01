Chuyển nhượng: HLV Mourinho chính thức có tân binh đầu tiên tại Tottenham

Gedson Fernandes chính thức gia nhập theo dạng cho mượn với thời hạn 18 tháng từ .

Hợp đồng cho phép đội bóng của HLV Jose Mourinho có thể kích hoạt điều khoản mua đứt tiền vệ này với mức giá khoảng 43 triệu Bảng.

🗣️ “It’s one big dream to come to this big Club.”



Gedson Fernandes on what it means to join Spurs.



#BemVindoGedson ⚪️ #COYS pic.twitter.com/8UExvKMBkn