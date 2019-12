Chuyển nhượng: HLV Ancelotti đồng ý dẫn dắt Everton, Arsenal 'đi đêm' với Arteta

Theo Sky Sports, đàm phán giữa HLV Carlo Ancelotti và đã tiến triển rất tốt và đi đến sự đồng thuận. Dự kiến, đội bóng vùng Merseyside sẽ chính thức thông báo việc HLV Ancelotti thay thế Marco Silva trước trận tứ kết với Leicester vào thứ Tư (giờ địa phương).

Theo đó, HLV tạm quyền Duncan Ferguson vẫn sẽ chỉ đạo ở trận đấu với đội bóng của HLV Brendan Rodgers. Trong trường hợp Ancelotti trở thành HLV trưởng của , vị chiến lược gia người sẽ tiếp tục nắm một vị trí trong BHL đội bóng.

Ở một diễn biến khác, cũng theo nguồn tin của Sky Sports, Mikel Arteta đang là ứng cử viên số một cho "ghế nóng" của Arsenal. Ban lãnh đạo Pháo thủ đang muốn gấp rút bổ nhiệm một HLV chính thức, với những tiêu chí hàng đầu là hiểu rõ CLB, Ngoại hạng và có thể bắt tay ngay vào công việc.

Rạng sáng hôm thứ Hai (giờ địa phương), các phóng viên đã bắt gặp một số "sếp lớn" của Arsenal đang rời khỏi nhà riêng của Arteta tại Manchester, sau hơn 2 tiếng đồng hồ thảo luận.

Trước khi vụ việc nói trên được tiết lộ trên truyền thông, phía đã yêu cầu cựu tiền vệ người làm rõ tương lai của mình, chấm dứt những đồn đoán đã kéo dài trong 3 tuần qua.

Sau khi sa thải Unai Emery, Arsenal không có được thành tích tốt dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Freddie Ljungberg. Họ đang cân nhắc khoảng 10 ứng viên, trong đó bao gồm Arteta và huyền thoại Patrick Vieira cho vị trí HLV trưởng chính thức.

Manchester City are to ask Mikel Arteta to clarify his future after Arsenal officials were photographed leaving his Manchester home in the early hours of this morning.https://t.co/vXU7McEUAM